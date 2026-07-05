Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη
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Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

Τέσσερα κατάμαυρα «αυγά» που εντοπίστηκαν σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό αποκάλυψαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος σκώληκα, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη
Οι ωκεανογράφοι συνηθίζουν να λένε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα την επιφάνεια του Άρη απ' ό,τι τον πυθμένα των ωκεανών της Γης. Και όχι άδικα, καθώς οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη και τα μεγάλα βάθη τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα.

Σε μία αποστολή εξερεύνησης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο Χοκάιντο εντόπισαν τέσσερις μυστηριώδεις κατάμαυρες σφαίρες, προσκολλημένες σε έναν βράχο, σε βάθος περίπου 6.200 μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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