Ανακάλυψε χαμένα σημειωματάρια του πατέρα του: Βοήθησε στην επίλυση μυστηρίου ηλικίας 50 εκατ. ετών
Ανακάλυψε χαμένα σημειωματάρια του πατέρα του: Βοήθησε στην επίλυση μυστηρίου ηλικίας 50 εκατ. ετών
Θαλάσσιο απολίθωμα, που παρέμενε στα αζήτητα λόγω έλλειψης στοιχείων, ταυτοποιήθηκε τελικά χάρη στα χαμένα σημειωματάρια ενός παλαιοντολόγου, τα οποία βρήκε τυχαία ο γιος του
Μερικές φορές, οι απαντήσεις στα μεγάλα αινίγματα της επιστήμης βρίσκονται σε ένα ξεχασμένο σημειωματάριο στο βάθος ενός συρταριού. Το 2023, μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία αναγκάστηκε να παγώσει τη μελέτη ενός σπάνιου θαλάσσιου απολιθώματος λόγω έλλειψης πληροφοριών.
Είχαν το εύρημα, αλλά δεν γνώριζαν πώς, πού και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες είχε εντοπιστεί. Τώρα, η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε τελικά στο επιστημονικό περιοδικό New Zealand Journal of Geology and Geophysics, χάρη στην εμφάνιση κάποιων παλιών τετραδίων.
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Είχαν το εύρημα, αλλά δεν γνώριζαν πώς, πού και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες είχε εντοπιστεί. Τώρα, η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε τελικά στο επιστημονικό περιοδικό New Zealand Journal of Geology and Geophysics, χάρη στην εμφάνιση κάποιων παλιών τετραδίων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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