Ανακάλυψε χαμένα σημειωματάρια του πατέρα του: Βοήθησε στην επίλυση μυστηρίου ηλικίας 50 εκατ. ετών

Θαλάσσιο απολίθωμα, που παρέμενε στα αζήτητα λόγω έλλειψης στοιχείων, ταυτοποιήθηκε τελικά χάρη στα χαμένα σημειωματάρια ενός παλαιοντολόγου, τα οποία βρήκε τυχαία ο γιος του