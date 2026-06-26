Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ: «Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν»
Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ: «Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν»
Άφησε τη δουλειά του, πέρασε έναν χρόνο μαζεύοντας χρήματα και τελικά ξόδεψε σχεδόν όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ
Υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν για να αγοράσουν σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι ή να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν, ωστόσο, είχε έναν εντελώς διαφορετικό στόχο. Δεν ονειρευόταν να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ούτε να προχωρήσει σε μια επένδυση με θελκτική οικονομική απόδοση. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδα, εξέδρες, εθνικούς ύμνους και τη φανέλα της Αγγλίας.
Ο 28χρονος φίλαθλος αποφάσισε πριν από περίπου έναν χρόνο να αφήσει τη δουλειά του και να αφιερωθεί σε έναν στόχο που για πολλούς θα έμοιαζε παράλογος. Είχε ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ, όμως ήξερε ότι δεν θα έφταναν για να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο όπως το είχε φανταστεί. Έτσι επέστρεψε για έξι μήνες στο πατρικό του, περιόρισε δραστικά τα έξοδά του και κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμη περίπου 23.200 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο 28χρονος φίλαθλος αποφάσισε πριν από περίπου έναν χρόνο να αφήσει τη δουλειά του και να αφιερωθεί σε έναν στόχο που για πολλούς θα έμοιαζε παράλογος. Είχε ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ, όμως ήξερε ότι δεν θα έφταναν για να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο όπως το είχε φανταστεί. Έτσι επέστρεψε για έξι μήνες στο πατρικό του, περιόρισε δραστικά τα έξοδά του και κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμη περίπου 23.200 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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