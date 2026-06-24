Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40%
Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40%
Η ενοικίαση αποθηκών προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40% λόγω της ανόδου των τιμών των ακινήτων, αποτελώντας μια εξαιρετικά κερδοφόρα αλλά «βαρετή» επιχείρηση
Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο κανάλι του Adrián G. Martín στο YouTube, ιδρυτή της πλατφόρμας Hotel Treats, αναλύεται σε βάθος η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο. Εκ πρώτης όψεως, η ενοικίαση αποθηκών δεν φαίνεται ελκυστική, αλλά οι αριθμοί δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα.
Με τις τιμές των κατοικιών στα ύψη και τα διαμερίσματα όλο και μικρότερα, η ανάγκη για αποθήκευση έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση σε έναν τομέα που προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40%. Όπως εξηγεί ο Alberto Serrano, ιδιοκτήτης της Trasteros Plus, αυτά τα περιθώρια κέρδους είναι αδύνατον να επιτευχθούν στην παραδοσιακή αγορά ακινήτων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Με τις τιμές των κατοικιών στα ύψη και τα διαμερίσματα όλο και μικρότερα, η ανάγκη για αποθήκευση έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση σε έναν τομέα που προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40%. Όπως εξηγεί ο Alberto Serrano, ιδιοκτήτης της Trasteros Plus, αυτά τα περιθώρια κέρδους είναι αδύνατον να επιτευχθούν στην παραδοσιακή αγορά ακινήτων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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