Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40%

Η ενοικίαση αποθηκών προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40% λόγω της ανόδου των τιμών των ακινήτων, αποτελώντας μια εξαιρετικά κερδοφόρα αλλά «βαρετή» επιχείρηση