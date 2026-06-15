Η μυστηριώδης ασθένεια που βύθισε εκατομμύρια ανθρώπους στον ύπνο – Σκότωσε 500.000 και παραμένει ανεξήγητη

Η ληθαργική εγκεφαλίτιδα (Encephalitis lethargica ή «ασθένεια του ύπνου») αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της Ιατρικής. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την εμφάνισή της, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν σαφείς απαντήσεις για την προέλευση, τον τρόπο μετάδοσης και τους μηχανισμούς μιας ασθένειας που προκάλεσε τον θάνατο περίπου 500.000 ανθρώπων παγκοσμίως.Η μυστηριώδης νόσος εμφανίστηκε μεταξύ 1917 και 1930, σε μια περίοδο που συνέπεσε χρονικά με την πανδημία της ισπανικής γρίπης. Αν και δεν είχε την ίδια έκταση ή θνησιμότητα, εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες θύματα και ακόμη περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα.