Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση
Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση
Η Nokia σταμάτησε οριστικά την παραγωγή smartphones, με το ιστορικό όνομα να επιβιώνει πλέον μόνο σε απλά τηλέφωνα με κουμπιά
Τέσσερα στα δέκα κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν κάποτε παγκοσμίως ήταν Nokia.
Το Nokia 1100, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε 250 εκατομμύρια κομμάτια, περισσότερα από οποιοδήποτε iPhone ή Galaxy, ενώ το περίφημο Nokia 3310 έφτασε στα χέρια 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Το 1998, η φινλανδική εταιρεία ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο, με ετήσια έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έλεγχο του 40% της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα, η Nokia αναζητά κάποιον που να θέλει να τοποθετήσει το όνομά της σε ένα smartphone, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το Nokia 1100, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε 250 εκατομμύρια κομμάτια, περισσότερα από οποιοδήποτε iPhone ή Galaxy, ενώ το περίφημο Nokia 3310 έφτασε στα χέρια 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Το 1998, η φινλανδική εταιρεία ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο, με ετήσια έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έλεγχο του 40% της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα, η Nokia αναζητά κάποιον που να θέλει να τοποθετήσει το όνομά της σε ένα smartphone, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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