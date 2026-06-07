Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση
BEST OF NETWORK

Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση

Η Nokia σταμάτησε οριστικά την παραγωγή smartphones, με το ιστορικό όνομα να επιβιώνει πλέον μόνο σε απλά τηλέφωνα με κουμπιά

Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση
Τέσσερα στα δέκα κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν κάποτε παγκοσμίως ήταν Nokia.

Το Nokia 1100, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε 250 εκατομμύρια κομμάτια, περισσότερα από οποιοδήποτε iPhone ή Galaxy, ενώ το περίφημο Nokia 3310 έφτασε στα χέρια 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το 1998, η φινλανδική εταιρεία ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο, με ετήσια έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έλεγχο του 40% της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα, η Nokia αναζητά κάποιον που να θέλει να τοποθετήσει το όνομά της σε ένα smartphone, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης