Η Καμπότζη σκάβει κανάλι 180 χιλιομέτρων για να αποκτήσει απευθείας έξοδο στη θάλασσα

Η Καμπότζη θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα λιμάνια του Βιετνάμ με μια νέα υδάτινη αρτηρία