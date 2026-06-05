Η Καμπότζη σκάβει κανάλι 180 χιλιομέτρων για να αποκτήσει απευθείας έξοδο στη θάλασσα
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Η Καμπότζη σκάβει κανάλι 180 χιλιομέτρων για να αποκτήσει απευθείας έξοδο στη θάλασσα

Η Καμπότζη θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα λιμάνια του Βιετνάμ με μια νέα υδάτινη αρτηρία

Η Καμπότζη σκάβει κανάλι 180 χιλιομέτρων για να αποκτήσει απευθείας έξοδο στη θάλασσα
Η Καμπότζη επιχειρεί να αλλάξει τη γεωγραφία της προς όφελός της, ανοίγοντας ένα τεράστιο κανάλι που θα συνδέει τον ποταμό Μεκόνγκ με τον Κόλπο της Ταϊλάνδης. Το έργο Funan Techo Canal δεν είναι απλώς μια νέα υδάτινη διαδρομή. Είναι μια κίνηση με οικονομικό, πολιτικό και γεωστρατηγικό βάρος.

Η χώρα θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα λιμάνια του γειτονικού Βιετνάμ, από όπου περνά σήμερα σημαντικό μέρος του εμπορίου της. Με ένα δικό της πέρασμα προς τη θάλασσα, η Καμπότζη θα μπορεί να μεταφέρει προϊόντα και εμπορεύματα χωρίς να χρειάζεται στον ίδιο βαθμό τις υποδομές, τους όρους και τα κόστη που της επιβάλλει ένα άλλο κράτος.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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