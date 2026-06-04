Αεροπορικά ταξίδια αλλιώς: Καμπίνες ύπνου με χρέωση 250€ για 4 ώρες

Μια νέα εποχή στην εμπειρία των αεροπορικών ταξιδιών επιχειρεί να φέρει η Air New Zealand, παρουσιάζοντας το Skynest, τις πρώτες καμπίνες ύπνου που τοποθετούνται μέσα σε επιβατικά αεροσκάφη.Η υπηρεσία έχει ήδη ανοίξει για κρατήσεις και αφορά πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, με στόχο να προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα ξεκούρασης σε πραγματικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι καμπίνες προορίζονται για χρήση διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών, με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 250 ευρώ.Το Skynest έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί κυρίως υπερατλαντικές και μακρινές διαδρομές, όπως η πτήση Ώκλαντ-Νέα Υόρκη, μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια παγκοσμίως, που ξεπερνά τις 17 ώρες. Οι καμπίνες αναμένεται να εγκατασταθούν στα αεροσκάφη Boeing 787-9 Dreamliner.