Μια μικρή πόλη δύο ώρες από τη Μαδρίτη αναζητά νέους κατοίκους: Οικόπεδα από 100 ευρώ

Η αγροτική Ισπανία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για να μην... εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Olmeda de la Cuesta, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Κουένκα που έχει λανσάρει μια πολύ δελεαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους.Το μέτρο του δήμου συνίσταται στη δημοπράτηση οικοπέδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο.Οι προϋποθέσεις για την αγορά οικοπέδουΗ πρωτοβουλία επιδιώκει να δελεάσει οικογένειες, νέους επιχειρηματίες, τηλεργαζόμενους και οποιονδήποτε θέλει να αλλάξει τον θόρυβο και το στρες της μεγάλης πόλης με μια πιο ήσυχη ζωή.Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, οι αρχές απαιτούν να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτει βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα.