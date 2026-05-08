Λες «ευχαριστώ» στον οδηγό όταν διασχίζεις τον δρόμο; Σου έχουμε καλά νέα

Υπάρχουν κάποιες μικρές κινήσεις στην καθημερινότητα που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Μια από αυτές είναι η στιγμή που ένας οδηγός σταματά για να περάσεις τη διάβαση και εσύ σηκώνεις το χέρι, χαμογελάς ή κάνεις ένα νεύμα για να πεις «ευχαριστώ». Κάτι τόσο απλό, σχεδόν αυτόματο. Κι όμως, σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτή η μικρή αντίδραση μπορεί να αποκαλύπτει αρκετά πράγματα για τον τρόπο που βλέπει κάποιος τον κόσμο.Όπως αναφέρουν ειδικοί που ασχολούνται με τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι άνθρωποι που συνηθίζουν να ευχαριστούν τους οδηγούς όταν τους δίνουν προτεραιότητα σε μια διάβαση, εμφανίζουν συχνότερα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και πιο θετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα.