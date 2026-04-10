Στα έγκατα της Γης: Η Φινλανδία ανοίγει το πρώτο «νεκροταφείο» πυρηνικών αποβλήτων
Στα έγκατα της Γης: Η Φινλανδία ανοίγει το πρώτο «νεκροταφείο» πυρηνικών αποβλήτων
Το Onkalo στη Φινλανδία μετατρέπεται στην πρώτη μόνιμη λύση για πυρηνικά απόβλητα. Πώς λειτουργεί το υπόγειο αποθετήριο και γιατί προκαλεί ανησυχία
Στα έγκατα της δυτικής Φινλανδίας, στο νησί Olkiluoto, ολοκληρώνεται ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά τον τρόπο διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων παγκοσμίως. Πρόκειται για το υπόγειο αποθετήριο Onkalo, το οποίο ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία μετά από δύο δεκαετίες κατασκευής.
Σε βάθος άνω των 400 μέτρων, μέσα σε βράχους ηλικίας σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων ετών, δημιουργείται ένας λαβύρινθος σηράγγων που θα φιλοξενήσει χιλιάδες τόνους αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να παραμείνουν σφραγισμένες για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, μέχρι η ραδιενέργεια να υποχωρήσει σε ασφαλή επίπεδα.
Σε βάθος άνω των 400 μέτρων, μέσα σε βράχους ηλικίας σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων ετών, δημιουργείται ένας λαβύρινθος σηράγγων που θα φιλοξενήσει χιλιάδες τόνους αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να παραμείνουν σφραγισμένες για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, μέχρι η ραδιενέργεια να υποχωρήσει σε ασφαλή επίπεδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα