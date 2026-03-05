Η κοινή συνήθεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μετά τα 90
Είσαι 90 χρονών και πάνω και διαβάζεις αυτό το κείμενο; Τότε σίγουρα και εσύ έχεις αυτή τη συνήθεια, όπως όλοι οι συνομήλικοί σου. Δεν είσαι πάνω από 90; Τότε, διάβασα το για όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία
Αγγειοχειρουργός αποκάλυψε τη μία συνήθεια που θεωρεί μυστικό για να φτάσει κανείς τα 90.
Η Dr. Rema Malik ανέφερε ότι το κοινό στοιχείο όλων των μακροβιότερων ασθενών της είναι ότι απλώς δεν αφήνουν ποτέ το αίμα τους «να μείνει ακίνητο».
«Εκπαιδεύοντας» τις φλέβες για μακροζωία
Η γιατρός προτείνει στους ανθρώπους να «εκπαιδεύουν ενεργά» τις φλέβες τους, αντί να «ελπίζουν απλώς ότι θα αντέξουν», για να επιτύχουν μακροζωία. «Μελετάμε τους μακροβιότερους πληθυσμούς για τη διατροφή τους, τα επίπεδα άγχους και τη γενετική τους, αλλά ως αγγειοχειρουργός, εγώ κοιτάζω τους υπερήχους τους. Πρόσφατα θεράπευσα έναν 92χρονο ασθενή που είχε τις καθαρές, εύκαμπτες αρτηρίες ενός 50χρονου», δήλωσε σε βίντεό της στο Instagram.
Όταν ρώτησε τον ασθενή για τον τρόπο ζωής του, η καθημερινή του ρουτίνα αντανακλούσε όσα η ιατρική έρευνα έχει συχνά αποκαλύψει για τη μακροζωία. Σύμφωνα με τη γιατρό, το κύριο σημάδι ότι ένα άτομο γερνάει υγιώς είναι η λεγόμενη ενδοθηλιακή ελαστικότητα, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται και να συστέλλονται ομαλά, επιτρέποντας στο αίμα να κινείται ελεύθερα, μεταφέροντας οξυγόνο και εμποδίζοντας τη συσσώρευση πλάκας.
