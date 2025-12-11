Τα «χρυσά» παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτοξεύονται: Τζόλης, Καρέτσας και η… έκπληξη
Τα «χρυσά» παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτοξεύονται: Τζόλης, Καρέτσας και η… έκπληξη
Η τελευταία ανανέωση των αγοραστικών αξιών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέρνει στο προσκήνιο τρία από τα λαμπρότερα ελληνικά ταλέντα του εξωτερικού
Συγκεκριμένα το transfermarkt ανανέωσε τις αξίες σε Βέλγιο και Σκωτία με τον Χρήστο Τζόλη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να πρωταγωνιστούν.
Τζόλης: σταθερά στην κορυφή της ελληνικής “χρηματιστηριακής” σκηνής
Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον σταθερούς και αξιόπιστους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, διατηρώντας την αξία του στα 30 εκατ. ευρώ.
Με την επίδοση αυτή παραμένει ο δεύτερος πιο ακριβός Έλληνας παίκτης παγκοσμίως, πίσω μόνο από τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος δεσπόζει στα 35 εκατ. ευρώ.
Η αμετακίνητη αξία του Τζόλη δεν είναι τυχαία· αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, την αγωνιστική του ωριμότητα και τον κομβικό του ρόλο στο βελγικό πρωτάθλημα, όπου έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για την ομάδα του.
