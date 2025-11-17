Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση
Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση

Τα καλοριφέρ γεμίζουν σκόνη πιο εύκολα απ’ όσο νομίζουμε και αυτό κοστίζει σε κατανάλωση και άνεση

Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση
Οι ειδικοί της θέρμανσης επαναλαμβάνουν κάθε χειμώνα μία συγκεκριμένη κουβέντα: «Μην περιμένετε θαύματα από τα σώματα αν τα έχετε αφήσει στη μοίρα τους». Κι όμως, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στο σπίτι δεν είναι ούτε ότι δεν τα εξαερώνουν ούτε ότι τα κρύβουν πίσω από καναπέδες. Είναι ότι δεν τα... καθαρίζουν. Δεν το έβλεπες να έρχεται, αλλά να ξέρεις πως η βρωμιά, η σκόνη και οι μικρές «τούφες» που κολλάνε πάνω στους θερμοπομπούς μειώνουν την απόδοσή τους και ανεβάζουν το λογαριασμό.


