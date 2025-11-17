Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση
Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση
Τα καλοριφέρ γεμίζουν σκόνη πιο εύκολα απ’ όσο νομίζουμε και αυτό κοστίζει σε κατανάλωση και άνεση
Οι ειδικοί της θέρμανσης επαναλαμβάνουν κάθε χειμώνα μία συγκεκριμένη κουβέντα: «Μην περιμένετε θαύματα από τα σώματα αν τα έχετε αφήσει στη μοίρα τους». Κι όμως, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στο σπίτι δεν είναι ούτε ότι δεν τα εξαερώνουν ούτε ότι τα κρύβουν πίσω από καναπέδες. Είναι ότι δεν τα... καθαρίζουν. Δεν το έβλεπες να έρχεται, αλλά να ξέρεις πως η βρωμιά, η σκόνη και οι μικρές «τούφες» που κολλάνε πάνω στους θερμοπομπούς μειώνουν την απόδοσή τους και ανεβάζουν το λογαριασμό.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα