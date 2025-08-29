Tiktokers έπαιξαν 10.000$ να βάλει το πρώτο καλάθι ο Αντετοκούνμπο και ο Σλούκας τους έστειλε... κουβά

Την φαεινή ιδέα να ποντάρουν 10.000 δολάρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχαν δύο TikTokers στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας, στην πρεμιέρα του Eurobasket, κόντρα στην Ιταλία.Μόνο που το στοίχημα αυτό δεν αφορούσε το να βγει πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο σούπερ σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αλλά το να πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης.Το άστοχο τρίποντο της Ιταλίας, τους έδωσε ελπίδες για ταμείο, μόνο που ο Κώστας Σλούκας είχε διαφορετική άποψη. Με μία προσπάθεια από αριστερά και ένα λέι απ, τους έστειλε στον κουβά με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το ξέσπασμά τους...