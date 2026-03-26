ΤΙΚ ΤΑΚ ΕΡΧΕΤΑΙ! Απλώς δεν το έχεις καταλάβει

Το «ΤΙΚ ΤΑΚ ΕΡΧΕΤΑΙ!» δεν προσθέτει άλλη μία θεωρία. Είναι μια υπενθύμιση.Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, η απάθεια συχνά μοιάζει φυσιολογική.Το βιβλίο αμφισβητεί ακριβώς αυτό, λειτουργώντας ως μια προετοιμασία για μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται και για τον ρόλο του ενεργού ανθρώπου μέσα σε αυτήν.Μέσα από παρατηρήσεις πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα — από τον ρόλο των ΜΜΕ και τη διαμόρφωση της αντίληψης, μέχρι την αποστασιοποίηση του ατόμου από την ενεργή συμμετοχή — ο συγγραφέας επιχειρεί να επαναφέρει την προσοχή εκεί που πραγματικά ανήκει: στη συνειδητή σκέψη, προετοιμάζοντάς μας για όσα έρχονται.«Ο βασικότερος λόγος που με ώθησε να προχωρήσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν για να τονίσω πως κάποια γεγονότα που συνέβησαν πολύ αργότερα από όσα είχα ήδη καταγράψει στο παρελθόν, θα μπορούσαν να έχουν γίνει αντιληπτά και να έχουν προβλεφθεί ή έστω να έχουν μετριαστεί οι δυσμενείς συνέπειές τους.Όσα έρχονται ξεπερνούν ό,τι μπορούμε σήμερα να φανταστούμε. Ο χρόνος για αδράνεια τελειώνει.»Ο Ευάγγελος Πούλιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nicolae Titulescu (Κραϊόβα, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου πανεπιστημίου και συγγραφέας των βιβλίων Fundamentele civile ale contractelor comerciale de intermediere in dreptul roman si I dreptul elen, Στα μονοπάτια της σκέψης καθώς και του Κι όμως το πιστεύω...Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας – ενεργειακά και δια- συνοριακά (PHARE, INOGATE, TRACECA κ.ά.). Ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.- Τίτλος: ΤΙΚ ΤΑΚ ΕΡΧΕΤΑΙ!- Συγγραφέας: Ευάγγελος Πούλιος