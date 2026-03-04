Σημαντικές διακρίσεις για τη Santo Wines στο Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026

Με 8 σημαντικές διακρίσεις τιμήθηκαν τα κρασιά της Santo Wines στον φετινό διαγωνισμό Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026, τον μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο διαγωνισμό οίνου και αποσταγμάτων στην Ελλάδα. Ως θεματοφύλακες του αμπελώνα της Σαντορίνης, οι άνθρωποι της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων – Santo Wines συνεχίζουν να δημιουργούν κρασιά που αναδεικνύουν τον μοναδικό χαρακτήρα του νησιού, συνδυάζοντας τη μακρά παράδοση της περιοχής με σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης.Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε το, το οποίο ανακηρύχθηκε Καλύτερος Λευκός Οίνος του Διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 95/100 και Χρυσό Μετάλλιο. Με 95/100 και Χρυσό Μετάλλιο βραβεύτηκε επίσης τοαπονεμήθηκαν στα κρασιά της σειράς ΠΟΠ Σαντορίνη:- Santorini Assyrtiko 2025 – 93/100- Santorini Nykteri 2024 – 93/100- Santorini Selection Cuvee 2023 – 91/100- Santorini Selection Cuvee 2024 – 91/100Οι βραβεύσεις συμπληρώθηκαν με τα:- Vinsanto 12 Years Ageing – 89/100- Mavrotragano 2023 – 85/100

Σε δηλώσεις του,, τόνισε ότι, «Τα κρασιά της Santo Wines βρίσκονται για άλλη μια φορά στην κορυφή των διακρίσεων, γιατί γεννιούνται από τον μοναδικό Θηραϊκό αμπελώνα – έναν από τους αρχαιότερους και πιο ιδιαίτερους στον κόσμο – και εκφράζουν με συνέπεια την προσήλωσή μας στις αρχές της ποιότητας και της αυθεντικότητας, τιμώντας τον τόπο, την παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη οινοποιητική πρακτική! Ο διαγωνισμός Thessaloniki Wine & Spirits Trophy αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό υψηλού κύρους, που με τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συμβάλλει στην ανάδειξη και τη διεθνή προβολή του ελληνικού κρασιού! Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μας δίνουν τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για την προστασία του Σαντορινιού αμπελώνα και τη στόχευσή μας για παραγωγή κορυφαίων κρασιών υψηλής ποιότητας.»