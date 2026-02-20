ΑΔΜΗΕ: Προειδοποίηση για χαρταετούς κοντά σε γραμμές Υψηλής Τάσης – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπών ρεύματος

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σας συμβουλεύει να μην πετάτε το χαρταετό σας κοντά σε πυλώνες και γραμμές Υψηλής Τάσης ή κοντά σε Υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για εσάς και διακοπή της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή