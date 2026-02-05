La Roche-Posay: Έκθεση του προγράμματος «Υποστήριξη κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η La Roche-Posay, ηγετική δύναμη στην παγκόσμια δερματολογία, παρουσιάζει την «Έκθεση Υποστήριξης Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου»
Με μια ιστορία 50 ετών στη δερματολογική καινοτομία, η μάρκα ενισχύει τον ρόλο της ως πολύτιμος σύμμαχος των ασθενών, θέτοντας την επιστημονική της γνώση στην υπηρεσία της ογκολογίας.
Η έκθεση αυτή αποτυπώνει το όραμα της La Roche-Posay μέσα από το τρίπτυχο Επιστήμη – Υποστήριξη – Ευαισθητοποίηση. Σηματοδοτεί την κορύφωση μιας προσπάθειας δεκαετιών για τη μείωση των παρενεργειών στο δέρμα και τη συνολική υποστήριξη των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο.
Στην La Roche-Posay δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, διασφαλίζοντας ότι η φροντίδα και η ποιότητα ζωής παραμένουν προτεραιότητα για κάθε ασθενή, σε όλον τον κόσμο.
Με κάθε ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην πλατφόρμα www.cancer-support.com/el, η La Roche-Posay θα προσφέρει 10.000€ στον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ.
