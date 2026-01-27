Η League Phase του UEFA Champions League ρίχνει αυλαία στην COSMOTE TV

Κλείσιμο

Η League Phase τουολοκληρώνεται στην Τετάρτη 28/1, με τηννα μεταδίδει ζωντανά 8 ματς που θα κρίνουν την τελική κατάταξη της βαθμολογίας. Μεταξύ αυτών και ο κρίσιμος αγώνας τουο οποίος μετά τις 2 σερί νίκες κόντρα σε Καϊράτ Αλμάτι και Λεβερκούζεν, θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσει τον(22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με σκοπό να κάνει το «τρία στα τρία» και να περάσει στα Knockout Play-offs της διοργάνωσης. Οι δημοσιογράφοι των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από τη «μάχη» των «ερυθρόλευκων», καθώς και από όλα τα ματς της 8ης αγωνιστικής, μέσα από ειδικές εκπομπές.Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς(COSMOTE SPORT 3HD & START),(COSMOTE SPORT 4HD),(COSMOTE SPORT 5HD),(COSMOTE SPORT 6HD),(COSMOTE SPORT 7HD),(COSMOTE SPORT 8HD) και(COSMOTE SPORT 9HD), τα οποία όλα ξεκινούν στις 22:00.Οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους και την εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» με τον Μιχάλη Τσόχο (22:00, COSMOTE SPORT 1HD), η οποία θα μεταφέρει παράλληλα όλη τη δράση και από τις 18 αναμετρήσεις της αγωνιστικής. Επιπλέον, η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο (20:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD), θα παρουσιάσει όλο το ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς.UEFA Champions League (League Phase, 8η Αγωνιστική)Τετάρτη 28/1Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (20:00, COSMOTE SPORT 1HD)Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)Άγιαξ-Ολυμπιακός (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)Νάπολι-Τσέλσι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)Πάφος-Σλάβια Πράγας (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)