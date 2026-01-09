Nova: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

Οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» κέρδισαν από 3 υποψηφιότητες η κάθε μία, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», απέσπασε 2 υποψηφιότητες ενώ από μία υποψηφιότητα απέσπασαν οι ταινίες «Song Sung Blue» & «Wicked: for Good!», καθώς και η σειρά «All Her Fault». Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema ως μέρος του προγράμματος για τη σεζόν 2026-2027

, αποσπώντας 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών “The Actor Awards 2026” (πρώην SAG Awards) για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, ταΗ ταινία «Hamnet» κέρδισε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Ανδρικό ρόλο για τον Paul Mescal, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Jessie Buckley και Καλύτερη ερμηνεία συνολικού καστ σε κινηματογραφική ταινία.Η ταινία «Marty Supreme» απέσπασε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό ρόλο για τον Timothee Chalamet, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο για την Odessa A’zion και Καλύτερη Ερμηνεία συνολικού καστ για κινηματογραφική ταινία.Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», απέσπασε 2 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Emma Stone, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό Ρόλο για τον Jesse Plemons.Η Kate Hudson είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο Ρόλο για την ταινία «Song Sung Blue».Η Ariana Grande είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο για την ταινία «Wicked: for Good!».Στον χώρο των σειρών, η «» είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία σε Γυναικείο Ρόλο σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για την Sarah Snook.Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούντων κινηματογραφικών καναλιών της Nova.