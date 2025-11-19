Red Bull Tetris: Το απόλυτο showdown που ανέδειξε τον νικητή του Εθνικού Τελικού

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το Greek Arcade Museum μεταμορφώθηκε στο επίκεντρο της gaming δράσης, φιλοξενώντας τον Εθνικό Τελικό του Red Bull Tetris. Οι φίλοι του gaming βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν συγκλονιστικές μάχες, έντονες στρατηγικές και συναρπαστικές ανατροπές.Ο μεγάλος νικητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, απέδειξε τη δεξιοτεχνία και την ταχύτητά του, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στο Dubai, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα απέναντι στους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως.Στον εθνικό τελικό συμμετείχαν οι τέσσερις καλύτεροι παίκτες που προκρίθηκαν βάσει των υψηλότερων σκορ που σημείωσαν κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης. Οι παίκτες αυτοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας ασταμάτητη ένταση και ανατροπές κατά τη διάρκεια του τελικού.Κατά τη διάρκεια του event, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και ένα ξεχωριστό 1v1 showmatch ανάμεσα στους δημοφιλείς content creators, Δανάη Γεωργαντά (aka i mikri ollandeza) και TechItSerious, προσφέροντας επιπλέον θέαμα και ρυθμό στο event.Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από άφθονο Red Bull, με πρωταγωνιστή το Red Bull Tetris can, κρατώντας αμείωτη την ενέργεια στο κοινό και τους παίκτες, και υπογραμμίζοντας τη σταθερή στήριξη του brand στην gaming σκηνή.Επόμενη και τελευταία φάση, ο Παγκόσμιος Τελικός, στο Ντουμπάι, όπου θα διεξαχθεί η απόλυτη αναμέτρηση κάτω από τον έναστρο ουρανό της ερήμου, με την πρώτη επίσημη live εμπειρία Tetris, ζωντανά, μέσα από drones, στο επιβλητικό Dubai Frame.