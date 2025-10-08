Η εποχή της ευελιξίας στην εργασία: προκλήσεις και ευκαιρίες του υβριδικού μοντέλου εργασίας

H κ. Χρύσα Μπένου, Senior Business HR Partner, Uni Systems

Sponsored ContentΤο 2023, σχεδόν 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ευρώπη βρισκόταν σε υβριδική μορφή εργασίας, ενώ 1 στους 10 εργαζόμενους εργαζόταν αποκλειστικά σε απομακρυσμένες θέσεις. Ό,τι ξεκίνησε ως ανάγκη την εποχή της πανδημίας, έχει εξελιχθεί σε απαίτηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της McKinsey, περίπουΌπως επισημαίνει η κ., η ευέλικτη εργασία είναι απαίτηση και των νέων γενιών Μillennials και Gen Z (σύμφωνα με έρευνα της Mark) που καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό στο εργασιακό δυναμικό. Για τις νεότερες γενιές, η εμπειρία εργαζόμενου (employee experience) δεν μετριέται μόνο με τις οικονομικές απολαβές, αλλά και με την ελευθερία, την αυτονομία και τις συνθήκες που υποστηρίζουν την ευεξία τους.Στη Uni Systems, το υβριδικό μοντέλο έχει πλέον καθιερωθεί, ενώ σε κάποιες θέσεις υποστηρίζεται και η αποκλειστικά εξ αποστάσεως σχέση εργασίας για εργαζομένους που θέλουν να γίνουν μέλη της ομάδας της, αλλά ζουν εκτός Αθηνών. Ήδη περίπουΗ μετάβαση αυτή δεν ήταν απλή. Η εταιρεία χρειάστηκε να επανασχεδιάσει τις ροές εργασίας ώστε να είναι προσβάσιμες από παντού, ενώ η έννοια της «παρουσίας στο γραφείο» επαναπροσδιορίστηκε. Πλέον, η εργασία ορίζεται από την ολοκλήρωση των καθηκόντων και των έργων, με βάση τις ανάγκες της ομάδας και όχι τη φυσική θέση εργασίας.Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η νέα πραγματικότητα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εργαζομένους, όπως:• Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μετακίνησης.• Περισσότερος χώρος για προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.• Βελτιωμένες συνθήκες ευεξίας, με καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.• Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξάρτητα του τόπου διαμονής.