Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

Κλείσιμο

Στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπαίνει η Εθνική Ομάδα και τοέχει καλεσμένο τονΣτην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν ο διεθνής μέσος αναφέρεται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με τη(Παρασκευή 4/9, 21:45) και τη(Δευτέρα 21/9, 21:45) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».Εξηγεί ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Εθνικής Ομάδας με τονστην τεχνική ηγεσία της, αναφέρει δύο πιθανούς σκόρερ για τον πρώτο αγώνα με τη Λευκορωσία και στέλνει τοστους Έλληνες φιλάθλους.Στην πρώτη του συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, μιλάει ακόμα για τηπου του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σχολιάζει τηαπό την άφιξή του που έγινε viral και αναφέρει ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι από τονΗ εκπομπή ολοκληρώνεται με ένα challenge τουστηστην περίπτωση που η Εθνική Ομάδα εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Δείτε το βίντεο: