Panadol Plus: Ισχυρότερη ανακούφιση από τον πόνο, με διπλή δράση

Η HALEON, παγκόσμιος ηγέτης στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία της ανακούφισης του πόνου, φέρνοντας στην ελληνική αγορά το νέοΠρόκειται για ένα αναλγητικό προϊόν που συνδυάζει ανά δισκίο δύο δραστικές ουσίες, την παρακεταμόλη και την ιβουπροφαίνη, προσφέροντας, σε σχέση με παρακεταμόλη 1000mg ή ιβουπροφαίνη 400mg μεμονωμένα.To Panadol Plus, εξασφαλίζει(4), με την απορρόφησή (5) του να ξεκινά μόλις σεΜε βάση τη σύνθεση του νέου σκευάσματος, η παρακεταμόλη δρα γρήγορα ανακουφίζοντας τον πόνο (2), ενώ η ιβουπροφαίνη καταπολεμά τη φλεγμονή, προσφέροντας(3) καιστην ανακούφιση του πόνου (7) συγκριτικά με την ιβουπροφαίνη (8) μεμονωμένα.Με όραμα να εξασφαλίζει καλύτερη υγεία, κάθε μέρα, με σεβασμό στον άνθρωπο, η HALEON επενδύει διαρκώς στην επιστημονική εξέλιξη και ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές, καθημερινές ανάγκες υγείας και προάγουν την αυτοφροντίδα σε ένα εύρος επώδυνων καταστάσεων. Παρακολουθώντας και αξιολογώντας σταθερά τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του σύγχρονου καταναλωτή.Στο πλαίσιο του επίσημου λανσαρίσματος του νέου Panadol Plus στην Ελληνική αγορά, η HALEON διοργάνωσε ειδική δημοσιογραφική εκδήλωση, για την παρουσίαση του νέου προϊόντος και τη σημασία της διαχείρισης του πόνου στην καθημερινότητα.Στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο, ο οποίος ανέπτυξε την παθοφυσιολογία του πόνου και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ασθενών που βιώνουν τις αντίστοιχες επώδυνες καταστάσεις. Όπως ανέφερε ο σύγχρονος πολιτισμός υποφέρει από πόνο, με την ημικρανία να επηρεάζει κυρίως τις ζωές των ανθρώπων από 20 έως 40 ετών, ενώ σημείωσε πως σε ετήσια βάση περίπου 6 εκατ. εργατοημέρες χάνονται εντελώς λόγω πόνου και αντίστοιχα 30 εκατ. εργατοημέρες είναι υπολειτουργικές για τον ίδιο λόγο. Επιπλέον, ο κ. Μητσικώστας ανέδειξε τα οφέλη που επιφέρει ο συνδυασμός δραστικών ουσιών στα φάρμακα, όπως η αυξημένη αποτελεσματικότητα και η ταχύτερη δράση, αλλά και η σημαντικά μικρότερη πιθανότητα ύπαρξης ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Εμμανουέλα Σιφναίου, GRIC Marketing Manager OTC category

Ο κ., σημείωσε: «Με το Panadol Plus ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιό μας στην κατηγορία της αντιμετώπισης του πόνου, καθώς ο συνδυασμός της παρακεταμόλης και της ιβουπροφαίνης προσφέρει ισχυρότερη ανακούφιση από τον πόνο, γρήγορη δράση και μεγάλη διάρκεια ανακούφισης. Στόχος μας στη HALEON είναι να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους ώστε να έχουν καλύτερη υγεία κάθε ημέρα και το Panadol Plus είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το όραμά μας».Με το brand Panadol να αποτελεί στην Ελλάδα μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις ενάντια στον πόνο για περισσότερο από 30 χρόνια, το νέο προϊόν Panadol Plus έρχεται να ενδυναμώσει την εν λόγω κατηγορία ως ένα καινοτόμο μη συνταγογραφούμενο σκεύασμα. Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών χρήσης και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.