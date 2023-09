Το Pickaboo Eatery στο Ρέθυμνο ήρθε για να αλλάξει το street food

Κλείσιμο

Άλλο αέρα στη γαστρονομική απόλαυση φέρνει η νέα άφιξη στην πόλη του Ρεθύμνου, ανεβάζοντας τον πήχη την ποιότητας με υπέροχες συνταγές φτιαγμένες από ποιοτικές πρώτες ύλες. Το ολοκαίνουριο Pickaboo Eatery στην καρδιά της παραλίας, απέναντι από το Λιμεναρχείο, εγκαινιάζει ένα νέο concept στην εστίαση και βάζει στο πιάτο μας μαμαδίστικα φαγητά φτιαγμένα με πάθος.Η δύναμη της έμπνευσης, η ποιότητα της δημιουργίας και ο ενθουσιασμός του τελικού αποτελέσματος είναι τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στο all day εστιατόριο-café, όπου όλα είναι επιλεγμένα με ιδιαίτερη προσοχή. Τα πιο φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς μεταμορφώνονται σε ένα μοναδικό μενού βασισμένο σε αγαπημένες και ψαγμένες συνταγές του τόπου.Όπως δηλώνει η επωνυμία του «Pick» (που σημαίνει διαλέγω) το νέο στέκι απευθύνεται στους επιλεκτικούς εραστές της γεύσης – «picky food lovers», και υπόσχεται να απογειώσει το gourmet street food στο Ρέθυμνο και παράλληλα να καθιερώσει το εύκολο, γρήγορο ποιοτικό και προσιτό φαγητό.Την επιμέλεια του ιδιαίτερου μενού έχει ο executive chef Γιώργος Δουζίνας, ο οποίος ετοιμάζει για εμάς απολαυστικές προτάσεις για ζουμερά burger, ολόφρεσκες χορταστικές σαλάτες με χρώματα και αρώματα της Κρήτης, λαχταριστά σάντουιτς, παραδοσιακές πίτες με το πιο τραγανιστό χειροποίητο φύλλο, επιλογές για vegetarians και φροντισμένα παιδικά γεύματα, ενώ δεν λείπουν τα γλυκά και τα επιδορπίων που συνοδεύουν μοναδικά τον καφέ ή το γεύμα μας.Πέρα από το προσεγμένο μενού, και o χώρος έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με διεθνείς επιρροές που παραπέμπουν σε ανάλογους χώρους σε μητροπόλεις της Ευρώπης.Pick your taste@Pickaboo. Απολαμβάνουμε το γεύμα μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στο νέο στέκι, στην καρδιά της παραλίας του Ρεθύμνου με τους φοίνικες και την θαλασσινή αύρα, αλλά και take away για το σπίτι ή τη δουλειά.Info: Pickaboo Eatery, Σοφοκλή Βενιζέλου 33, Ρέθυμνο τ.κ. 741 00, τηλ. +30 28310 500 14 , ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή 8:00 – 24:00