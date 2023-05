Η NetSteps για 2η συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ως Best Place to Work

Η 9η θέση στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, πλάι σε τεράστιες εταιρείες και brands, έρχεται μετά τη βράβευσή ως το 2ο Best Place to Work for Women.Η έρευνα διεξήχθη από το διεθνές, το οποίο έχει παρουσία σε 45 χώρες και αξιολογεί τα εργασιακά περιβάλλοντα εκατομμυρίων εργαζομένων. Βασίζεται κυρίως σε κρυφά ανώνυμα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται απευθείας από το Great Place to Work® στο προσωπικό των εταιρειών, αλλά και σε Culture Audit που συντάσσεται από εξειδικευμένους επιστήμονες του κλάδου διοίκησης προσωπικού.Μέσα στα 10 χρόνια λειτουργίας της, η NetSteps έχει λάβει πληθώρα βραβείων, αλλά αυτή η βράβευση που έρχεται από τους ανθρώπους της έχει τη σημαντικότερη θέση, σύμφωνα με τον CEO, Γιάννη Καραλή. «Η ομάδα μας είναι μια μεγάλη παρέα, που στηρίζεται στον σεβασμό, στην ελευθερία, στην εμπιστοσύνη και στο μοίρασμα» δήλωσε.Θεωρώντας ότι η κινητήριος δύναμη του premium agency είναι οι άνθρωποί του, μεγάλο μέρος των κερδών επιστρέφεται στους εργαζομένους με διάφορους τρόπους: πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για όλους, εκδρομές και εταιρικές έξοδοι, συστηματική βελτίωση των μισθών της ομάδας, γυμναστήριο στον χώρο της εταιρείας, τραπέζι για ping pong, κουζίνα πάντα γεμάτη με σνακ, προσφορά βιβλίων για να δοθεί το κίνητρο να ασχοληθεί κάποιος με ενδιαφέροντα πράγματα εκτός δουλειάς κ.ά. Το «work from home» επεκτάθηκε σε υβριδικό μοντέλο με φυσική παρουσία στο γραφείο κάποιες εργάσιμες μέρες και απομακρυσμένη τις υπόλοιπες, ενώ πλέον έχουν ενσωματώσει πλήρως το μοντέλο του work from anywhere: η πλειοψηφία των εργαζομένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα το καλοκαίρι εργάζεται από κάποιο ελληνικό νησί, ενώ τον χειμώνα από μέρη όπως η Ολλανδία, η Γαλλία ή... η λίμνη Κερκίνη.Με βασικούς άξονες της εταιρείας την εμπιστοσύνη, τη συναδελφικότητα, τον σεβασμό των ανθρώπων της και την αριστεία, οι πρακτικές που υιοθετεί η NetSteps στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός οικογενειακού κλίματος, ικανού να εμπνεύσει τα καλύτερα ταλέντα για να παρέχει κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών στους συνεργάτες της.