Κυτταρικές θεραπείες όπως τα CAR-T, με ελληνική σφραγίδα, αναπτύσσονται πλέον και στη χώρα μας - Ο καθηγητής Αιματολογίας, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης επικεφαλής Μονάδας κυτταρικής θεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μιλά στο ygeiamou