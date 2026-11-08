Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι σημαίνει να είσαι μητέρα ενός γκέι γιου – Η αγάπη που κάνει τη διαφορά

Πόσο μπορεί η αγάπη και η αποδοχή μιας μητέρας να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, ειδικά εάν είναι ομοφυλόφιλο; Αρκετά, εάν κρίνουμε από τις απαντήσεις που ξεδιπλώνονται μέσα από αληθινές, βαθιά συγκινητικές ιστορίες γκέι ανδρών και των μητέρων τους, στο ντοκιμαντέρ «Mom, I Have Something to Tell You» («Μαμά, έχω κάτι να σου πω»).Δημιουργός του είναι ο Rick Miller, κλινικός κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής. Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο ίδιος περιγράφει όσα έμαθε μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες γκέι ανδρών και των γυναικών που στάθηκαν δίπλα τους, ακόμη και όταν χρειάστηκε να συγκρουστούν με την οικογένεια, τη θρησκεία ή την κοινωνία. «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που να είχε εύκολα παιδικά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.Διαβάστε περισσότερα στο