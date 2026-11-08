Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι σημαίνει να είσαι μητέρα ενός γκέι γιου – Η αγάπη που κάνει τη διαφορά
Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι σημαίνει να είσαι μητέρα ενός γκέι γιου – Η αγάπη που κάνει τη διαφορά
Αληθινές, συγκινητικές ιστορίες γκέι ανδρών αποκαλύπτουν πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η αγάπη και η αποδοχή της μητέρας για την ψυχική τους υγεία και τη σχέση με τον εαυτό τους
Πόσο μπορεί η αγάπη και η αποδοχή μιας μητέρας να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, ειδικά εάν είναι ομοφυλόφιλο; Αρκετά, εάν κρίνουμε από τις απαντήσεις που ξεδιπλώνονται μέσα από αληθινές, βαθιά συγκινητικές ιστορίες γκέι ανδρών και των μητέρων τους, στο ντοκιμαντέρ «Mom, I Have Something to Tell You» («Μαμά, έχω κάτι να σου πω»).
Δημιουργός του είναι ο Rick Miller, κλινικός κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής. Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο ίδιος περιγράφει όσα έμαθε μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες γκέι ανδρών και των γυναικών που στάθηκαν δίπλα τους, ακόμη και όταν χρειάστηκε να συγκρουστούν με την οικογένεια, τη θρησκεία ή την κοινωνία. «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που να είχε εύκολα παιδικά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δημιουργός του είναι ο Rick Miller, κλινικός κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής. Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο ίδιος περιγράφει όσα έμαθε μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες γκέι ανδρών και των γυναικών που στάθηκαν δίπλα τους, ακόμη και όταν χρειάστηκε να συγκρουστούν με την οικογένεια, τη θρησκεία ή την κοινωνία. «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που να είχε εύκολα παιδικά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα