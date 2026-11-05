Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%
Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%
Την ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης του εμβολίου εμβόλιο κατά του HPV, ενός πολύτιμου εργαλείου πρόληψης, υπογράμμισε ο κ. Κίμων Χατζησταματίου, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσει για να φτάσει τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης του καρκίνου, το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εδώ και περίπου 18 χρόνια. Παρά την αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του, η χώρα παραμένει μακριά από τους διεθνείς στόχους εμβολιαστικής κάλυψης.
Την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησής του ανέδειξε ο Κίμων Χατζησταματίου, επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.
Ένα εμβόλιο που προλαμβάνει τον καρκίνο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησής του ανέδειξε ο Κίμων Χατζησταματίου, επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.
Ένα εμβόλιο που προλαμβάνει τον καρκίνο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα