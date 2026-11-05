Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%
YGEIAMOU.GR
Εμβόλια Εμβολιασμοί Κίμων Χατζησταματίου

Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%

Την ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης του εμβολίου εμβόλιο κατά του HPV, ενός πολύτιμου εργαλείου πρόληψης, υπογράμμισε ο κ. Κίμων Χατζησταματίου, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσει για να φτάσει τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%
Βίκυ Βενιού
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης του καρκίνου, το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εδώ και περίπου 18 χρόνια. Παρά την αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του, η χώρα παραμένει μακριά από τους διεθνείς στόχους εμβολιαστικής κάλυψης.

Την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησής του ανέδειξε ο Κίμων Χατζησταματίου, επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr.

Ένα εμβόλιο που προλαμβάνει τον καρκίνο

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Βίκυ Βενιού
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