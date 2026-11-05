Κίμων Χατζησταματίου – HPV: Μόλις 1 στα 2 κορίτσια έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στην Ελλάδα – Μακριά από τον στόχο του 90%

Την ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης του εμβολίου εμβόλιο κατά του HPV, ενός πολύτιμου εργαλείου πρόληψης, υπογράμμισε ο κ. Κίμων Χατζησταματίου, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσει για να φτάσει τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας