Μαρία Θεοδωρίδου: Κρίσιμη η ανάγκη εμβολιασμού των ενηλίκων και των χρονίως πασχόντων
Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μιλώντας στην 5η Ημερίδα του ygeiamou, τόνισε τα κενά στην εμβολιαστική κάλψη ενηλίκων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα
Στην ανάγκη αύξησης της ανοσοποίησης και των ενηλίκων έναντι απειλητικών νοσημάτων μέσω των εμβολιασμών τόνισε η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μιλώντας στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «η εμβολιαστική κάλυψη μιας χώρας είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης αποτελεσματικότητας των εμβολιαστικών προγραμμάτων». Ειδικά για τα παιδιά στην Ελλάδα υπάρχουν δύο μελέτες που αποτυπώνουν το επίπεδο εμβολιασμού. Επομένως, σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου η χώρα μας διαθέτει στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος είναι ικανοποιητική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr