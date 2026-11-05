Μαρία Θεοδωρίδου: Κρίσιμη η ανάγκη εμβολιασμού των ενηλίκων και των χρονίως πασχόντων
YGEIAMOU.GR
Μαρία Θεοδωρίδου Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό

Μαρία Θεοδωρίδου: Κρίσιμη η ανάγκη εμβολιασμού των ενηλίκων και των χρονίως πασχόντων

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μιλώντας στην 5η Ημερίδα του ygeiamou, τόνισε τα κενά στην εμβολιαστική κάλψη ενηλίκων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα

Μαρία Θεοδωρίδου: Κρίσιμη η ανάγκη εμβολιασμού των ενηλίκων και των χρονίως πασχόντων
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά

Στην ανάγκη αύξησης της ανοσοποίησης και των ενηλίκων έναντι απειλητικών νοσημάτων μέσω των εμβολιασμών τόνισε η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μιλώντας στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «η εμβολιαστική κάλυψη μιας χώρας είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης αποτελεσματικότητας των εμβολιαστικών προγραμμάτων». Ειδικά για τα παιδιά στην Ελλάδα υπάρχουν δύο μελέτες που αποτυπώνουν το επίπεδο εμβολιασμού. Επομένως, σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου η χώρα μας διαθέτει στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος είναι ικανοποιητική.

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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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