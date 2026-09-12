Ακραία ζέστη, πυρκαγιές και λοιμώξεις απειλούν την υγεία των κατοίκων στις πόλεις της Ευρώπης

Η ακραία ζέστη, οι πυρκαγιές, η γύρη και οι λοιμώξεις απειλούν όλο και περισσότερο την υγεία των κατοίκων στις ευρωπαϊκές πόλεις - Τι δείχνει νέα μελέτη του Lancet