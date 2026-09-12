Ακραία ζέστη, πυρκαγιές και λοιμώξεις απειλούν την υγεία των κατοίκων στις πόλεις της Ευρώπης
Ακραία ζέστη, πυρκαγιές και λοιμώξεις απειλούν την υγεία των κατοίκων στις πόλεις της Ευρώπης
Η ακραία ζέστη, οι πυρκαγιές, η γύρη και οι λοιμώξεις απειλούν όλο και περισσότερο την υγεία των κατοίκων στις ευρωπαϊκές πόλεις - Τι δείχνει νέα μελέτη του Lancet
Εκτεθειμένες σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις λαμβάνουν μέτρα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν, όπως πρωτοβουλίες για πράσινη ανάπτυξη και προώθηση βιώσιμων μεταφορών, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, καταλήγει μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στο The Lancet Public Health, απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες.
Για εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν στις πόλεις, οι απειλές που συνδέονται με την ακραία ζέστη, τις μολυσματικές ασθένειες, τις πυρκαγιές ακόμη και την έκθεση στη γύρη αυξάνονται, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η οποία διερευνά για πρώτη φορά μια σειρά από 28 δείκτες στη διασταύρωση κλιματικών ζωνών και της υγείας στις 850 μεγαλύτερες πόλεις.
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Για εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν στις πόλεις, οι απειλές που συνδέονται με την ακραία ζέστη, τις μολυσματικές ασθένειες, τις πυρκαγιές ακόμη και την έκθεση στη γύρη αυξάνονται, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η οποία διερευνά για πρώτη φορά μια σειρά από 28 δείκτες στη διασταύρωση κλιματικών ζωνών και της υγείας στις 850 μεγαλύτερες πόλεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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