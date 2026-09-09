Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα

Το νερό είναι πολύτιμο και απολύτως απαραίτητο για την υγεία ενηλίκων και παιδιών. Είναι ωστόσο, πολύ σημαντικό το εμφιαλωμένο νερό που επιλέγουμε να είναι απαλλαγμένο ή να περιέχει ελάχιστα νιτρικάΓια το λόγο αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα γενικό όριο των 50 mg/L για τα νιτρικά άλατα, το οποίο αποτελεί ένα ευρύ όριο ασφαλείας για τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι συστάσεις είναι πολύ πιο αυστηρές για τα παιδιά -10 mg/L- επειδή βρέφη και νήπια έχουν μικρότερη αντοχή στην έκθεση σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα.Διαβάστε περισσότερα στο