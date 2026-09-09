Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα
Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα
Το νερό είναι πολύτιμο για την υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό, όμως, να είναι απαλλαγμένο από νιτρικά ή να περιέχει ελάχιστα. Η ΕΕ επιτρέπει έως 50 mg/L νιτρικά στο εμφιαλωμένο νερό, όμως οι παιδιατρικές συστάσεις είναι πολύ αυστηρότερες - κάτω από 10 mg/L για παιδιά κάτω των 3 ετών. Πρόκειται για μια διαφορά που προστατεύει τα παιδιά και την οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε στην πράξη πάνω στην ετικέτα
Το νερό είναι πολύτιμο και απολύτως απαραίτητο για την υγεία ενηλίκων και παιδιών. Είναι ωστόσο, πολύ σημαντικό το εμφιαλωμένο νερό που επιλέγουμε να είναι απαλλαγμένο ή να περιέχει ελάχιστα νιτρικά (NO₃⁻).
Για το λόγο αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα γενικό όριο των 50 mg/L για τα νιτρικά άλατα, το οποίο αποτελεί ένα ευρύ όριο ασφαλείας για τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι συστάσεις είναι πολύ πιο αυστηρές για τα παιδιά -10 mg/L- επειδή βρέφη και νήπια έχουν μικρότερη αντοχή στην έκθεση σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα.
Τι είναι τα νιτρικά και τα νιτρώδη
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για το λόγο αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα γενικό όριο των 50 mg/L για τα νιτρικά άλατα, το οποίο αποτελεί ένα ευρύ όριο ασφαλείας για τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι συστάσεις είναι πολύ πιο αυστηρές για τα παιδιά -10 mg/L- επειδή βρέφη και νήπια έχουν μικρότερη αντοχή στην έκθεση σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα.
Τι είναι τα νιτρικά και τα νιτρώδη
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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