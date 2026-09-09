Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα
YGEIAMOU.GR
AQUA Carpatica Νερό

Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα

Το νερό είναι πολύτιμο για την υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό, όμως, να είναι απαλλαγμένο από νιτρικά ή να περιέχει ελάχιστα. Η ΕΕ επιτρέπει έως 50 mg/L νιτρικά στο εμφιαλωμένο νερό, όμως οι παιδιατρικές συστάσεις είναι πολύ αυστηρότερες - κάτω από 10 mg/L για παιδιά κάτω των 3 ετών. Πρόκειται για μια διαφορά που προστατεύει τα παιδιά και την οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε στην πράξη πάνω στην ετικέτα

Γιατί οι συστάσεις νιτρικών στο εμφιαλωμένο νερό είναι πιο αυστηρές για τα παιδιά; Πώς να εντοπίσουμε τη διαφορά στην ετικέτα
ygeiamou.gr team
Το νερό είναι πολύτιμο και απολύτως απαραίτητο για την υγεία ενηλίκων και παιδιών. Είναι ωστόσο, πολύ σημαντικό το εμφιαλωμένο νερό που επιλέγουμε να είναι απαλλαγμένο ή να περιέχει ελάχιστα νιτρικά (NO₃⁻).

Για το λόγο αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ένα γενικό όριο των 50 mg/L για τα νιτρικά άλατα, το οποίο αποτελεί ένα ευρύ όριο ασφαλείας για τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι συστάσεις είναι πολύ πιο αυστηρές για τα παιδιά -10 mg/L- επειδή βρέφη και νήπια έχουν μικρότερη αντοχή στην έκθεση σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα.

Τι είναι τα νιτρικά και τα νιτρώδη

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης