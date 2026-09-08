Χρειάζεται χρόνος για να «χτιστεί» σωστά το Ταμείο Καινοτομίας – Η πρόεδρος του νέου θεσμού εξηγεί στο ygeiamou
Χρειάζεται χρόνος για να «χτιστεί» σωστά το Ταμείο Καινοτομίας – Η πρόεδρος του νέου θεσμού εξηγεί στο ygeiamou
Η κυρία Νάντια Γκογκοζώτου αναλύει τα σημαντικά βήματα που έχει ολοκληρώσει η Επιτροπή του Ταμείου Καινοτομίας, επιδιώκοντας ένα πλαίσιο ταχύ, αλλά παράλληλα διαφανές, ασφαλές και αποτελεσματικό
*Γράφει η κυρία Νάντια Γκογκοζώτου, Μη εκτελεστική Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, Πρόεδρος Επιτροπής Ταμείου Καινοτομίας
Το Ταμείο Καινοτομίας βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο της θεσμικής και κανονιστικής του συγκρότησης, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία πάνω σε ένα σαφές, λειτουργικό και βιώσιμο πλαίσιο, που θα επιτρέψει την ταχύτερη και ουσιαστικότερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Ταμείο Καινοτομίας βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο της θεσμικής και κανονιστικής του συγκρότησης, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία πάνω σε ένα σαφές, λειτουργικό και βιώσιμο πλαίσιο, που θα επιτρέψει την ταχύτερη και ουσιαστικότερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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