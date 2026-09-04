Social media: Γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται τόσο πολύ να σταματήσουν το ατέλειωτο σκρολάρισμα
Social media: Γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται τόσο πολύ να σταματήσουν το ατέλειωτο σκρολάρισμα
Οι πλατφόρμες αξιοποιούν μηχανισμούς επιβράβευσης που κρατούν τους εφήβους καθηλωμένους, αυξάνοντας τους προβληματισμούς για την ψυχική τους υγεία. Η κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος, παρουσιάζει τις επιπτώσεις
Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν προσφιλή δραστηριότητα των εφήβων και όχι μόνο. Είναι μέσο επικοινωνίας με τους συνομηλίκους τους, σύνδεσης και ενημέρωσης τους. Συχνά, οι γονείς μάς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους κολλάνε στην οθόνη και δυσκολεύονται να σταματήσουν το ατέλειωτο σκρολάρισμα. Όταν μάλιστα προσπαθήσουν να τους βάλουν όρια, γίνεται πόλεμος στο σπίτι και συχνά τα παραβιάζουν.
Υπάρχουν πλέον σοβαροί προβληματισμοί για τις επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των εφήβων. Για χρόνια, οι ειδικοί ψυχικής υγείας τονίζουμε μέσα από την καθημερινή κλινική μας εμπειρία αλλά και από πολλές δημοσιευμένες μελέτες ότι η υπερβολική χρήση των social media κρύβει κινδύνους για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Υπάρχουν πλέον σοβαροί προβληματισμοί για τις επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των εφήβων. Για χρόνια, οι ειδικοί ψυχικής υγείας τονίζουμε μέσα από την καθημερινή κλινική μας εμπειρία αλλά και από πολλές δημοσιευμένες μελέτες ότι η υπερβολική χρήση των social media κρύβει κινδύνους για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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