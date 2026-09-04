ALS: Νέος βιοδείκτης στο αίμα δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η νόσος – Η ανακάλυψη ανοίγει δρόμο για νέο φάρμακο
YGEIAMOU.GR
ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) Αίμα ALS Βλαστοκύτταρα

ALS: Νέος βιοδείκτης στο αίμα δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η νόσος – Η ανακάλυψη ανοίγει δρόμο για νέο φάρμακο

Νέος βιοδείκτης του αίματος δείχνει πόσο επιθετικά εξελίσσεται η νόσος ALS και οδηγεί τους επιστήμονες σε πιθανή νέα θεραπευτική στρατηγική

ALS: Νέος βιοδείκτης στο αίμα δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η νόσος – Η ανακάλυψη ανοίγει δρόμο για νέο φάρμακο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα ασυνήθιστο εύρημα στο αίμα ασθενών με Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS) οδήγησε ερευνητές στην Ιαπωνία σε έναν πιθανό νέο δρόμο θεραπείας για μία από τις πιο δύσκολες νευροεκφυλιστικές νόσους.

Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι μία ομάδα μορίων, οι Ν-ακυλοταυρίνες (N-acyl taurines – NATs), εμφανίζονταν σε υψηλότερα επίπεδα στο αίμα ασθενών των οποίων η νόσος εξελισσόταν ταχύτερα. Τα υψηλότερα επίπεδά τους συνδέονταν τόσο με γρηγορότερη απώλεια λειτουργικότητας όσο και με μικρότερη επιβίωση.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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