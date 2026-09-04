Σχολική τσάντα: Πόσο βάρος αντέχει η παιδική πλάτη – Tips για να την ελαφρύνετε

Βιβλία, παγούρια, tablet, κασετίνες και τετράδια προσθέτουν βάρος χωρίς να το καταλαβαίνουμε - Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς πριν από το πρώτο κουδούνι