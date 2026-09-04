Σχολική τσάντα: Πόσο βάρος αντέχει η παιδική πλάτη – Tips για να την ελαφρύνετε
YGEIAMOU.GR
Σχολική τσάντα Πλάτη

Σχολική τσάντα: Πόσο βάρος αντέχει η παιδική πλάτη – Tips για να την ελαφρύνετε

Βιβλία, παγούρια, tablet, κασετίνες και τετράδια προσθέτουν βάρος χωρίς να το καταλαβαίνουμε - Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς πριν από το πρώτο κουδούνι

Σχολική τσάντα: Πόσο βάρος αντέχει η παιδική πλάτη – Tips για να την ελαφρύνετε
Κλέλια Γιαρίμογλου
Το πρωινό σκηνικό είναι γνώριμο: Το παιδί φορά την τσάντα, σκύβει λίγο μπροστά για να ισορροπήσει το βάρος της και ξεκινά για το σχολείο με βιβλία, τετράδια, παγούρι, κασετίνα, ίσως laptop, ρούχα γυμναστικής ή ακόμη και κάποιο μουσικό όργανο. Κάθε αντικείμενο μόνο του μπορεί να φαίνεται ελαφρύ. Όλα μαζί, όμως, μπορούν να μετατρέψουν τη σχολική τσάντα σε φορτίο μεγαλύτερο απ’ όσο αντέχει άνετα το σώμα ενός παιδιού.

Καθώς πλησιάζει η επιστροφή στα θρανία, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι μία υπερφορτωμένη τσάντα μπορεί να προκαλέσει περιττή καταπόνηση, ιδιαίτερα στα παιδιά που περπατούν μέχρι το σχολείο ή μετακινούνται αρκετά μέσα στην ημέρα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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