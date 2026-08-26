Τα γυαλιά ηλίου είναι οι «σωματοφύλακες» της όρασης – Ποιες βλάβες προλαμβάνουν

Κατά τους θερινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες, η έκθεση στον ήλιο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Ταδεν είναι μόνο ένα αξεσουάρ μόδας, αλλά ένα απαραίτητο μέσο προστασίας των ματιών.Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσουν. Επιπλέον, το έντονο φως αναγκάζει το άτομο να μισοκλείνει τα βλέφαρα, με αποτέλεσμα να προκαλείται οφθαλμική κόπωση και πονοκέφαλος.Όσον αφορά τιςεπιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, οι υπεριώδεις ακτίνες διαθέτουν αρκετή ενέργεια ώστε να βλάπτουν τα κύτταρα και τις πρωτεΐνες των οφθαλμών. Η έντονη, βραχυπρόθεσμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή ένα είδος «ηλιακού εγκαύματος» του κερατοειδούς. Η κατάσταση αυτή προκαλεί πόνο, ερυθρότητα, δακρύρροια, θολή όραση και έντονη ευαισθησία στο φως.Διαβάστε περισσότερα στο