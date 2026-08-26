Τα γυαλιά ηλίου είναι οι «σωματοφύλακες» της όρασης – Ποιες βλάβες προλαμβάνουν
Τα γυαλιά ηλίου είναι οι «σωματοφύλακες» της όρασης – Ποιες βλάβες προλαμβάνουν
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προστασία της οφθαλμικής υγείας - Ο κ. Παντελής Α. Παπαδόπουλος, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital και Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας UNIC Athens, εξηγεί
Κατά τους θερινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες, η έκθεση στον ήλιο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι μόνο ένα αξεσουάρ μόδας, αλλά ένα απαραίτητο μέσο προστασίας των ματιών.
Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσουν βλάβες στα μάτια και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στην όραση. Επιπλέον, το έντονο φως αναγκάζει το άτομο να μισοκλείνει τα βλέφαρα, με αποτέλεσμα να προκαλείται οφθαλμική κόπωση και πονοκέφαλος.
Οξείες βλάβες και φωτοκερατίτιδα
Όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, οι υπεριώδεις ακτίνες διαθέτουν αρκετή ενέργεια ώστε να βλάπτουν τα κύτταρα και τις πρωτεΐνες των οφθαλμών. Η έντονη, βραχυπρόθεσμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει φωτοκερατίτιδα, δηλαδή ένα είδος «ηλιακού εγκαύματος» του κερατοειδούς. Η κατάσταση αυτή προκαλεί πόνο, ερυθρότητα, δακρύρροια, θολή όραση και έντονη ευαισθησία στο φως.
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Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσουν βλάβες στα μάτια και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στην όραση. Επιπλέον, το έντονο φως αναγκάζει το άτομο να μισοκλείνει τα βλέφαρα, με αποτέλεσμα να προκαλείται οφθαλμική κόπωση και πονοκέφαλος.
Οξείες βλάβες και φωτοκερατίτιδα
Όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, οι υπεριώδεις ακτίνες διαθέτουν αρκετή ενέργεια ώστε να βλάπτουν τα κύτταρα και τις πρωτεΐνες των οφθαλμών. Η έντονη, βραχυπρόθεσμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει φωτοκερατίτιδα, δηλαδή ένα είδος «ηλιακού εγκαύματος» του κερατοειδούς. Η κατάσταση αυτή προκαλεί πόνο, ερυθρότητα, δακρύρροια, θολή όραση και έντονη ευαισθησία στο φως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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