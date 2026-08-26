Ενεργειακά ποτά: Τι προκαλούν στον ύπνο, τη συγκέντρωση και το βάρος των εφήβων

Η καφεΐνη μπορεί να προσφέρει προσωρινή εγρήγορση, αλλά τροφοδοτεί έναν κύκλο λιγότερου ύπνου και μεγαλύτερης κόπωσης. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεώργιος Κ. Σακκάς εξηγεί τι σημαίνει αυτό για τη συγκέντρωση, τη φυσική δραστηριότητα και το βάρος των εφήβων