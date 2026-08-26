Ενεργειακά ποτά: Τι προκαλούν στον ύπνο, τη συγκέντρωση και το βάρος των εφήβων
Ενεργειακά ποτά: Τι προκαλούν στον ύπνο, τη συγκέντρωση και το βάρος των εφήβων
Η καφεΐνη μπορεί να προσφέρει προσωρινή εγρήγορση, αλλά τροφοδοτεί έναν κύκλο λιγότερου ύπνου και μεγαλύτερης κόπωσης. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεώργιος Κ. Σακκάς εξηγεί τι σημαίνει αυτό για τη συγκέντρωση, τη φυσική δραστηριότητα και το βάρος των εφήβων
Με αφορμή τη δημοσίευση μελέτης του ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Nutrients, έρχεται στο προσκήνιο ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες: Η συχνή κατανάλωση ενεργειακών ποτών από εφήβους και οι πιθανές επιπτώσεις της στον ύπνο, στη σωματική υγεία, στη σκέψη και στη φυσική δραστηριότητα. Τα ενεργειακά ποτά παρουσιάζονται συχνά ως μια γρήγορη λύση για περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση ή καλύτερη απόδοση στο διάβασμα και στον αθλητισμό. Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα είναι βαθύτερο: Γιατί ένας έφηβος αισθάνεται ότι χρειάζεται ένα διεγερτικό ποτό για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του;
Η μελέτη υποστηρίζει ότι τα ενεργειακά ποτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως θέμα ζάχαρης ή καφεΐνης, αλλά και ως πιθανό σημάδι ανεπαρκούς ύπνου και μειωμένης αποκατάστασης. Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονης σωματικής, ορμονικής και πνευματικής ανάπτυξης. Ο ύπνος σε αυτή την ηλικία είναι απαραίτητος για τη μνήμη, τη μάθηση, τη διάθεση, τη ρύθμιση της όρεξης, την αυξητική ορμόνη, την αποκατάσταση του σώματος και τη διάθεση για κίνηση.
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Η μελέτη υποστηρίζει ότι τα ενεργειακά ποτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως θέμα ζάχαρης ή καφεΐνης, αλλά και ως πιθανό σημάδι ανεπαρκούς ύπνου και μειωμένης αποκατάστασης. Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονης σωματικής, ορμονικής και πνευματικής ανάπτυξης. Ο ύπνος σε αυτή την ηλικία είναι απαραίτητος για τη μνήμη, τη μάθηση, τη διάθεση, τη ρύθμιση της όρεξης, την αυξητική ορμόνη, την αποκατάσταση του σώματος και τη διάθεση για κίνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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