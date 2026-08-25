Καρκίνος παχέος εντέρου: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές – Νέα στοιχεία από τη Σουηδία

Νέα μεγάλη σουηδική μελέτη δείχνει ότι η συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο μπορεί να κάνει καθοριστική διαφορά – Παρά την απλότητα του τεστ, περίπου ένας στους τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση