Καρκίνος παχέος εντέρου: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές – Νέα στοιχεία από τη Σουηδία
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές – Νέα στοιχεία από τη Σουηδία
Νέα μεγάλη σουηδική μελέτη δείχνει ότι η συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο μπορεί να κάνει καθοριστική διαφορά – Παρά την απλότητα του τεστ, περίπου ένας στους τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση
Μια απλή εξέταση που μπορεί να γίνει στο σπίτι φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου. Νέα στοιχεία από τη Σουηδία δείχνουν ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν συστηματικά στον προσυμπτωματικό έλεγχο έχουν έως και 43% χαμηλότερο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο.
Το εύρημα προέρχεται από μεγάλη μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Καρολίνσκα και του Πανεπιστημίου Ουμέα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα έως και 14 ετών από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου Stockholm–Gotland και δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συγκαταλέγεται στις συχνότερες μορφές καρκίνου. Όταν, όμως, εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες αποτελεσματικής θεραπείας είναι σαφώς μεγαλύτερες. Γι’ αυτό και ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης.
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Το εύρημα προέρχεται από μεγάλη μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Καρολίνσκα και του Πανεπιστημίου Ουμέα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα έως και 14 ετών από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου Stockholm–Gotland και δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συγκαταλέγεται στις συχνότερες μορφές καρκίνου. Όταν, όμως, εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες αποτελεσματικής θεραπείας είναι σαφώς μεγαλύτερες. Γι’ αυτό και ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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