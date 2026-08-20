Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτός είναι ο λόγος που η Δυτική Ελλάδα έχει μηδενικά κρούσματα

Η Δυτική Ελλάδα εφαρμόζει εκτεταμένο πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να μην καταγράφει την εφετινή περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου