Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτός είναι ο λόγος που η Δυτική Ελλάδα έχει μηδενικά κρούσματα
Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτός είναι ο λόγος που η Δυτική Ελλάδα έχει μηδενικά κρούσματα
Η Δυτική Ελλάδα εφαρμόζει εκτεταμένο πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να μην καταγράφει την εφετινή περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου
Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου διαθέτει η Δυτική Ελλάδα, η οποία, τουλάχιστον έως χθες, δεν κατέγραφε κανένα περιστατικό λοίμωξης από τον ιό για την τρέχουσα περίοδο επιτήρησης. Η εμπειρία της Δυτικής Ελλάδας στην πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων που συνδέονται με την κλιματική κρίση παρουσιάστηκε, μάλιστα, σε διεθνές επίπεδο, στο ετήσιο συνέδριο της National Environmental Health Association (NEHA) 2026, στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, έπειτα από ειδική πρόσκληση του CEO της NEHA, David Dyjack, παρουσίασε τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή για τη διαχείριση των κουνουπιών και την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω αυτών, μεταξύ των οποίων και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, έπειτα από ειδική πρόσκληση του CEO της NEHA, David Dyjack, παρουσίασε τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή για τη διαχείριση των κουνουπιών και την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω αυτών, μεταξύ των οποίων και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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