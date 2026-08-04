Το μήκος αυτού του μέρους του σώματος μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο διαβήτη
Το μήκος αυτού του μέρους του σώματος μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο διαβήτη
Νέο διαδικτυακό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτιμά τον κίνδυνο για προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 μέσα από 7 απλές μετρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το μήκος του μηριαίου οστού
Μπορεί το μήκος του μηριαίου οστού να αποκαλύψει αν κάποιος κινδυνεύει να εμφανίσει διαβήτη τύπου 2; Αν και η σύνδεση μοιάζει απρόσμενη, αυτή είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που αξιοποιεί ένα νέο διαδικτυακό τεστ, το οποίο σχεδιάστηκε για να εντοπίζει ανθρώπους με προδιαβήτη ή αδιάγνωστη νόσο.
Το νέο εργαλείο ονομάζεται MEDWACS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Βασίζεται σε 7 απλές πληροφορίες και μετρήσεις, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση και το μήκος του μηρού. Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση, αλλά να εντοπίσει όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο και να τους παρακινήσει να απευθυνθούν σε γιατρό για εξέταση αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο εργαλείο ονομάζεται MEDWACS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Βασίζεται σε 7 απλές πληροφορίες και μετρήσεις, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση και το μήκος του μηρού. Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση, αλλά να εντοπίσει όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο και να τους παρακινήσει να απευθυνθούν σε γιατρό για εξέταση αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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