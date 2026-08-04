Το μήκος αυτού του μέρους του σώματος μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο διαβήτη

Νέο διαδικτυακό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτιμά τον κίνδυνο για προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 μέσα από 7 απλές μετρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το μήκος του μηριαίου οστού