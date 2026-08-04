Οστεοπόρωση: 5 τροφές που δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος
Οστεοπόρωση: 5 τροφές που δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος
Η οστική πυκνότητα αρχίζει να μειώνεται νωρίτερα απ’ όσο νομίζουμε – Γαλακτοκομικά, σπόροι, αποξηραμένα φρούτα και ψάρια προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για την προστασία του σκελετού
Ένα ποτήρι γάλα στο πρωινό, λίγο γιαούρτι στο γραφείο ή σαρδέλες στο μεσημεριανό τραπέζι μπορεί να μοιάζουν με απλές διατροφικές επιλογές. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, τέτοιες καθημερινές συνήθειες συμβάλλουν στη διατήρηση της αντοχής των οστών όσο περνούν τα χρόνια.
Η φροντίδα του σκελετού δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Η οστική πυκνότητα αρχίζει να μειώνεται ήδη από την πρώιμη ενήλικη ζωή, ενώ η ποιότητα των οστών που θα έχουμε αργότερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το «απόθεμα» που χτίσαμε κατά την παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η φροντίδα του σκελετού δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Η οστική πυκνότητα αρχίζει να μειώνεται ήδη από την πρώιμη ενήλικη ζωή, ενώ η ποιότητα των οστών που θα έχουμε αργότερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το «απόθεμα» που χτίσαμε κατά την παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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