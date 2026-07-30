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ΕΟΜ-Μεταμοσχεύσεις: 388 ασθενείς έλαβαν «δώρο ζωής» το 2025- Αύξηση 23% στους δότες οργάνων
YGEIAMOU.GR
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ΕΟΜ-Μεταμοσχεύσεις: 388 ασθενείς έλαβαν «δώρο ζωής» το 2025- Αύξηση 23% στους δότες οργάνων

Στόχος της χώρας είναι να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αποβιώσαντων δοτών οργάνων, που είναι 200 ετησίως

ΕΟΜ-Μεταμοσχεύσεις: 388 ασθενείς έλαβαν «δώρο ζωής» το 2025- Αύξηση 23% στους δότες οργάνων
ygeiamou.gr team
Ανεκτίμητο «δώρο ζωής» έλαβαν 388 άνθρωποι στη χώρα μας το 2025, χάρη στη δωρεά οργάνων και ακολούθως στη μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκαν. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες στον απολογισμό του για το περασμένο έτος ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) μόνο αισιοδοξία και ελπίδα δημιουργούν για αυτό το πεδίο.

Το 2025 υπήρξε η 5η συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της Εθνικής Προσπάθειας για την ανάπτυξη της Δωρεάς και των Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων.

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ygeiamou.gr team
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