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«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο
YGEIAMOU.GR
Δωρεάν φάρμακα Παχυσαρκία Ταμείο Ανάκαμψης Υπουργείο Υγείας

«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο

Από τον Σεπτέμβριο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας οι δικαιούχοι του προγράμματος - Δύο μήνες, όμως, είναι «στον αέρα»

«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ώστε να λάβουν τις οκτώ δόσεις των δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία ολοκληρώνοντας τον κύκλο θεραπείας τους οι δικαιούχοι που έμειναν… στον αέρα λόγω λήξης της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, η Αριστοτέλους είναι επί ποδός για να συνεχιστεί το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων που είχε, όπως φαίνεται, μεγάλη απήχηση.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο αφορά σε 46.000 δικαιούχους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα δίμηνο χρονικό «κενό» για να τελειώσουν τον 8μηνο κύκλο της θεραπείας τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος Ιουνίου, όπως συνέβη με όλα τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα. Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο, επομένως θα ολοκληρωνόταν στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, μένουν απλήρωτες οι συνταγές των φαρμάκων και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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