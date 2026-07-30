«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο
«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο
Από τον Σεπτέμβριο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας οι δικαιούχοι του προγράμματος - Δύο μήνες, όμως, είναι «στον αέρα»
Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ώστε να λάβουν τις οκτώ δόσεις των δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία ολοκληρώνοντας τον κύκλο θεραπείας τους οι δικαιούχοι που έμειναν… στον αέρα λόγω λήξης της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, η Αριστοτέλους είναι επί ποδός για να συνεχιστεί το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων που είχε, όπως φαίνεται, μεγάλη απήχηση.
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο αφορά σε 46.000 δικαιούχους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα δίμηνο χρονικό «κενό» για να τελειώσουν τον 8μηνο κύκλο της θεραπείας τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος Ιουνίου, όπως συνέβη με όλα τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα. Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο, επομένως θα ολοκληρωνόταν στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, μένουν απλήρωτες οι συνταγές των φαρμάκων και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο αφορά σε 46.000 δικαιούχους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα δίμηνο χρονικό «κενό» για να τελειώσουν τον 8μηνο κύκλο της θεραπείας τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος Ιουνίου, όπως συνέβη με όλα τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα. Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο, επομένως θα ολοκληρωνόταν στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, μένουν απλήρωτες οι συνταγές των φαρμάκων και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα