Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στη θεραπεία της παχυσαρκίας με GLP-1
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GLP-1 αγωνιστές Απώλεια Βάρους ΕΦΕΤ Παχυσαρκία

Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στη θεραπεία της παχυσαρκίας με GLP-1

Ημερίδα με θέμα τη διατροφική παρέμβαση κατά τη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Οι δηλώσεις του κ. Αντώνη Ζαμπέλα, Προέδρου του ΕΦΕΤ

Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στη θεραπεία της παχυσαρκίας με GLP-1
ygeiamou.gr team
Η θεραπεία της παχυσαρκίας με αγωνιστές υποδοχέων GLP-1 χρειάζεται να συνοδεύεται από εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη, συστηματική σωματική δραστηριότητα και συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ώστε η απώλεια βάρους να επιτυγχάνεται με ασφάλεια και να διατηρείται μακροπρόθεσμα.

Ο ρόλος της διατροφής κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αγωγής βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανοίγοντας τον επιστημονικό διάλογο για τη σύνταξη σχετικής Λευκής Βίβλου.

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ygeiamou.gr team
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