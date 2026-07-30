Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στη θεραπεία της παχυσαρκίας με GLP-1

Ημερίδα με θέμα τη διατροφική παρέμβαση κατά τη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Οι δηλώσεις του κ. Αντώνη Ζαμπέλα, Προέδρου του ΕΦΕΤ