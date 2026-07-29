Πόσο επικίνδυνη είναι η συσσώρευση λίπους στο πάγκρεας – Μια «νέα» διαταραχή
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Διαβήτης Λιπώδες ήπαρ Πάγκρεας Παχυσαρκία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου

Πόσο επικίνδυνη είναι η συσσώρευση λίπους στο πάγκρεας – Μια «νέα» διαταραχή

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα θέτει κοινά κριτήρια για τη διάγνωση της συσσώρευσης λίπους στο πάγκρεας, η οποία συνδέεται με διαβήτη τύπου 2, παγκρεατίτιδα και καρκίνο

Πόσο επικίνδυνη είναι η συσσώρευση λίπους στο πάγκρεας – Μια «νέα» διαταραχή
ygeiamou.gr team

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει το λιπώδες ήπαρ ως μία από τις σημαντικότερες μεταβολικές παθήσεις, καθώς συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σήμερα, η έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον της σε ένα ακόμη όργανο-στόχο: το πάγκρεας. Η συσσώρευση λίπους στο πάγκρεας, γνωστή ως ενδοπαγκρεατική εναπόθεση λίπους (Intrapancreatic Fat Deposition – IPFD), φαίνεται ότι δεν αποτελεί απλώς ένα τυχαίο απεικονιστικό εύρημα, αλλά μια κατάσταση που επηρεάζει τη λειτουργία του οργάνου και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, παγκρεατίτιδας και καρκίνου του παγκρέατος.

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ygeiamou.gr team
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