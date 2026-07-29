Χολαγγειοκαρκίνωμα: Νέα στοχευμένη θεραπεία δίνει ελπίδα σε ασθενείς
Χολαγγειοκαρκίνωμα: Νέα στοχευμένη θεραπεία δίνει ελπίδα σε ασθενείς
Τα νέα δεδομένα δείχνουν σημαντική ανταπόκριση και παρατεταμένο έλεγχο της νόσου σε ασθενείς με προχωρημένο NRG1-θετικό χολαγγειοκαρκίνωμα
Η ογκολογία ακριβείας ανοίγει νέους θεραπευτικούς δρόμους ακόμη και για ασθενείς με σπάνιες και ιδιαίτερα επιθετικές μορφές καρκίνου. Νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του zenocutuzumab σε ασθενείς με προχωρημένο NRG1-θετικό χολαγγειοκαρκίνωμα, έναν σπάνιο μοριακό υπότυπο της νόσου με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
Τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης φάσης ΙΙ eNRGy, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό Journal of Clinical Oncology, καταδεικνύουν ότι το φάρμακο επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης, παρατεταμένο έλεγχο της νόσου και ιδιαίτερα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, προσφέροντας μία νέα θεραπευτική επιλογή σε έναν πληθυσμό ασθενών με περιορισμένες εναλλακτικές μετά την αποτυχία της πρώτης γραμμής θεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης φάσης ΙΙ eNRGy, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό Journal of Clinical Oncology, καταδεικνύουν ότι το φάρμακο επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης, παρατεταμένο έλεγχο της νόσου και ιδιαίτερα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, προσφέροντας μία νέα θεραπευτική επιλογή σε έναν πληθυσμό ασθενών με περιορισμένες εναλλακτικές μετά την αποτυχία της πρώτης γραμμής θεραπείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα