Χολαγγειοκαρκίνωμα: Νέα στοχευμένη θεραπεία δίνει ελπίδα σε ασθενείς
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ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος Καρκίνος Χημειοθεραπεία Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα: Νέα στοχευμένη θεραπεία δίνει ελπίδα σε ασθενείς

Τα νέα δεδομένα δείχνουν σημαντική ανταπόκριση και παρατεταμένο έλεγχο της νόσου σε ασθενείς με προχωρημένο NRG1-θετικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα: Νέα στοχευμένη θεραπεία δίνει ελπίδα σε ασθενείς
ygeiamou.gr team
Η ογκολογία ακριβείας ανοίγει νέους θεραπευτικούς δρόμους ακόμη και για ασθενείς με σπάνιες και ιδιαίτερα επιθετικές μορφές καρκίνου. Νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του zenocutuzumab σε ασθενείς με προχωρημένο NRG1-θετικό χολαγγειοκαρκίνωμα, έναν σπάνιο μοριακό υπότυπο της νόσου με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης φάσης ΙΙ eNRGy, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό Journal of Clinical Oncology, καταδεικνύουν ότι το φάρμακο επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης, παρατεταμένο έλεγχο της νόσου και ιδιαίτερα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, προσφέροντας μία νέα θεραπευτική επιλογή σε έναν πληθυσμό ασθενών με περιορισμένες εναλλακτικές μετά την αποτυχία της πρώτης γραμμής θεραπείας.

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ygeiamou.gr team
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