Καρκίνος προστάτη: Πότε «επιτρέπεται» η διακοπή της θεραπείας ανδρογονικής αποστέρησης
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Καρκίνος Προστάτη Ορμονοθεραπεία

Καρκίνος προστάτη: Πότε «επιτρέπεται» η διακοπή της θεραπείας ανδρογονικής αποστέρησης

Στο Αμερικάνικο Συνέδριο Ογκολογίας ASCO 2026 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης A-DREAM που αξιολογεί τη διακοπή της ανδρογονικής αποστέρησης (androgen deprivation therapy, ADT) σε συγκεκριμένους ασθενείς

Καρκίνος προστάτη: Πότε «επιτρέπεται» η διακοπή της θεραπείας ανδρογονικής αποστέρησης
ygeiamou.gr team
Στο Αμερικάνικο Συνέδριο Ογκολογίας ASCO 2026 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης A-DREAM που αξιολογεί τη διακοπή της ανδρογονικής αποστέρησης (androgen deprivation therapy, ADT) σε ασθενείς με εξαιρετική ανταπόκριση στη θεραπεία με αναστολείς του υποδοχέα των ανδρογόνων (androgen receptor pathway inhibitor, ARPI).

Η συνεχής αντιανδρογονική θεραπεία σε συνδυασμό με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα ανδρογόνων αποτελεί σήμερα την καθιερωμένη θεραπεία για τους ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Αν και η εντατικοποίηση της θεραπείας έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση, η μακροχρόνια καταστολή της τεστοστερόνης συνοδεύεται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως κόπωση, εξάψεις, απώλεια της σεξουαλικής λειτουργίας, μείωση της οστικής πυκνότητας και αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο.

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ygeiamou.gr team
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