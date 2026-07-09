Καρκίνος προστάτη: Πότε «επιτρέπεται» η διακοπή της θεραπείας ανδρογονικής αποστέρησης
Καρκίνος προστάτη: Πότε «επιτρέπεται» η διακοπή της θεραπείας ανδρογονικής αποστέρησης
Στο Αμερικάνικο Συνέδριο Ογκολογίας ASCO 2026 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης A-DREAM που αξιολογεί τη διακοπή της ανδρογονικής αποστέρησης (androgen deprivation therapy, ADT) σε συγκεκριμένους ασθενείς
Στο Αμερικάνικο Συνέδριο Ογκολογίας ASCO 2026 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης A-DREAM που αξιολογεί τη διακοπή της ανδρογονικής αποστέρησης (androgen deprivation therapy, ADT) σε ασθενείς με εξαιρετική ανταπόκριση στη θεραπεία με αναστολείς του υποδοχέα των ανδρογόνων (androgen receptor pathway inhibitor, ARPI).
Η συνεχής αντιανδρογονική θεραπεία σε συνδυασμό με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα ανδρογόνων αποτελεί σήμερα την καθιερωμένη θεραπεία για τους ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Αν και η εντατικοποίηση της θεραπείας έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση, η μακροχρόνια καταστολή της τεστοστερόνης συνοδεύεται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως κόπωση, εξάψεις, απώλεια της σεξουαλικής λειτουργίας, μείωση της οστικής πυκνότητας και αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο.
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Η συνεχής αντιανδρογονική θεραπεία σε συνδυασμό με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα ανδρογόνων αποτελεί σήμερα την καθιερωμένη θεραπεία για τους ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Αν και η εντατικοποίηση της θεραπείας έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση, η μακροχρόνια καταστολή της τεστοστερόνης συνοδεύεται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως κόπωση, εξάψεις, απώλεια της σεξουαλικής λειτουργίας, μείωση της οστικής πυκνότητας και αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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