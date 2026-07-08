Ιλαρά: «Επιμένει» με 2.928 κρούσματα στην Ευρώπη – Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι ασθενείς – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιλαρά: «Επιμένει» με 2.928 κρούσματα στην Ευρώπη – Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι ασθενείς – Η εικόνα στην Ελλάδα
Το ECDC καταγράφει συνεχιζόμενη κυκλοφορία της ιλαράς στην ΕΕ/ΕΟΧ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα στον χάρτη και ποια τα ποσοστά εμβολιασμών
Η ιλαρά εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για νόσημα που μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό.
Σύμφωνα με τη νεότερη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 2.928 κρούσματα ιλαράς σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ).
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Σύμφωνα με τη νεότερη μηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 2.928 κρούσματα ιλαράς σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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